РИАМО - 12 мар. Около 90 миллиардов рублей направят в Подмосковье на развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2018 году, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее глава региона открыл форум по вопросам управления жилищно-коммунальным хозяйством Подмосковья.

«В 2018 году мы направляем на ЖКХ в три раза больше средств, чем в прошлом. С учетом бюджетов всех уровней сумма инвестиций составит порядка 90 миллиардов рублей», - сказал Воробьев.

Он отметил, что важными задачами является благоустройство общественной среды: дворов, парков, подъездов, скверов, улиц, а также уборка территории, наведение порядка в военных городках, чистая вода.