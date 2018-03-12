РИАМО - 12 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил 12 региональных наград коллективам и специалистам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент РИАМО в понедельник.

Ранее глава региона открыл форум по вопросам управления жилищно-коммунальным хозяйством Подмосковья.

«Хотел еще раз поблагодарить тех, кто сегодня награжден. Спасибо всем, кто находится сегодня в этом зале, кто профессионально занимается этим делом, посвящает ему всю жизнь. Благодаря командной работе, общественникам, ситуация начала меняться. Благодаря центральным властям начали меняться наши пространства: парки, скверы. Я хочу еще раз подчеркнуть важность вашего труда. Еще раз спасибо вам», - сказал Воробьев.

Звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Московской области» получили мастер теплотрасс МУП «Теплосеть» Игорь Хлапов; инженер-механик службы водопроводных насосных станций МУП «Водоканал» из Подольска Анатолий Галиев; слесарь-сантехник жилищного ремонтно-эксплуатационного участка №1 Предприятия технической эксплуатации жилищного фонда МП городского округа Чехов «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» Александр Богачев; оператор котельной шестого разряда цеха тепловодоснабжения №1 АО «Воскресенские тепловые сети» Галина Муравьева.

Почетную грамоту губернатора Московской области получила председатель координационного совета «Ассоциации председателей советов многоквартирных домов МО» Юлия Белехова.

Благодарность губернатора Московской области получили коллектив ООО «Управляющая компания «ЦС-Сервис» в городском округе Реутов; коллектив ООО «Техстрой плюс» в городском округе Егорьевск; коллектив ООО «Техкомсервис» из Королева и Мытищ; коллектив департамента городского хозяйства городского округа Коломна; коллектив ООО «Юго-Западное» городского округа Электросталь.

Благодарности также получили руководитель Королевского территориального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Татьяна Зайцева и руководитель Краснознаменского территориального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Виталий Фесенко.