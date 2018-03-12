РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В подмосковном Подольске 15 марта состоится мастер-класс по ораторскому мастерству и деловому общению, участники узнают, как справляться со страхом перед публичным выступлением и многое другое, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия Наталья Рычагова.

«В институте экономики Подольска 15 марта состоится мастер-класс «Секреты общения со сцены и в жизни», в ходе которого слушатели научатся правильно подготавливать свои выступления, узнают, как справляться со страхом и волнением, научатся контролировать эмоции, а также узнают распространенные невербальные сигналы аудитории, секреты самопрезентации и делового общения и многое другое. Также все желающие смогут попробовать себя в роли оратора и задать интересующие вопросы», – сказала Рычагова.

Цель мероприятия – внедрить и закрепить основные навыки публичного выступления. Мастер-класс будет проводить тренер-практик в подготовке публичных выступлений и бизнес-презентаций Евгений Павлов.

«Проходить мероприятие будет с 19:00 до 21:30 по адресу: улица Февральская, дом №65, аудитория 204. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мастер-класса. Участие платное», – пояснила она.