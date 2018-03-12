РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 мар. Мини-футбольная команда СК «Орион» из подмосковной Балашихи примет участие в финале первенства России, который пройдет с 15 по 22 марта в Нижегородской области, сообщается на официальной странице СК «ОРИОН» в социальной сети «ВКонтакте».

«Спортсмены команды СК «Орион» 2002-2003 годов рождения по итогам первенства Москвы по мини-футболу заняли второе место. Это позволяет команде участвовать в финальной части первенства России, которое пройдет с 15 по 22 марта в Нижегородской области. Несомненно, это большой успех команды и очень хороший шанс проявить себя», – говорится в сообщении.

В финале первенства России также примет участие победитель первенства Москвы – столичный ФК «Форвард».