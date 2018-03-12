РИАМО - 12 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл форум по вопросам управления жилищно-коммунальным хозяйством Подмосковья и поздравил работников этой сферы с наступающим профессиональным праздником.

«Рад приветствовать в этом зале руководителей коммунального комплекса, а также представителей управляющих компаний и управдомов! Мы встречаемся в преддверии вашего профессионального праздника. День работника ЖКХ отмечается 18 марта. Хочу пожелать благополучия и новых успехов! <…> Именно от вас зависит, насколько жителям будет комфортно на улице, во дворе. Одно из главных направлений - формирование комфортной городской среды», - сказал Воробьев, открывая форум.

Он отметил, что модернизация ЖКХ является приоритетом для властей региона.

В ходе мероприятия пройдет награждение лучших работников сферы ЖКХ, а также выступят профильные чиновники. После чего состоится дискуссионная часть форума «Актуальные вопросы управления жилищно-коммунальным хозяйством Московской области».