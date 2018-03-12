РИАМО - 12 мар. Специалисты приступили к ремонту эскалаторов на трех станциях Московского метрополитена, для безопасности там установили специальные ограждения, сообщается на едином транспортном портале столицы.

«На станциях метро «Рижская», «Семеновская» и «Тушинская» временно выведены из эксплуатации по одному из эскалаторов для проведения капитального ремонта. В период ремонта смежные эскалаторы станций будут работать в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Для безопасности в зоне проведения ремонта установлены специальные ограждения, исключающие попадание посторонних предметов в работающие эскалаторы.

Ремонт эскалатора на станции «Тушинская» будет закончен в апреле, на станциях «Рижская» и «Семеновская» — в мае. Своевременное обслуживание эскалаторных машин необходимо для безопасного передвижения пассажиров в Московском метрополитене. Ремонт проводится, когда пробег эскалатора достигает 90 тысяч километров.