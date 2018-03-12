РИАМО – 12 мар. Объем рынка грузовых автомобилей в России в феврале 2018-го увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году, лидерство удерживает бренд «КамАЗ», сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Второй месяц 2018 года ознаменовался заметным ростом объема рынка грузовых автомобилей в России. Этот показатель в феврале достиг 6 тысяч единиц, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Лидерство на отечественном рынке продолжает удерживать КамАЗ, доля которого составляет 33% от общего объема рынка. На второй строчке — GAZ, который продал более 600 машин. На третьей позиции иностранный производитель — компания Volvo.

Как добавляется в сообщении, объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в России в феврале составил 7,8 тысячи единиц, что на 9,3% выше показателя годичной давности.