РИАМО (ПУЩИНО) – 12 мар. В подмосковном Пущине 15 марта в Центре культурного развития «Вертикаль» пройдет концерт в рамках акции «Российское кино – селу», сообщил Пущинскому информагентству представитель пресс-службы учреждения.

Организаторами акции выступают министерство культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино».

«В Пущине 15 марта в Центре культурного развития «Вертикаль» пройдет праздничный концерт российских артистов кино. Для зрителей выступят заслуженные артисты России Оксана Сташенко и Эвклид Кюрдзидис, российский актер, певец и композитор Эд Шульжевский, актер Максим Колосов», – сказал представитель.

По его словам, концерт начнется в 18:00. Вход будет свободным.

Мероприятия акции «Российское кино – селу» проводятся министерством культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино» уже на протяжении 12 лет. В 2018 году в рамках акции запланировано более 700 кинопоказов на территории Московской области. Проект пользуется успехом у жителей Подмосковья. Зрители с удовольствием посещают бесплатные показы современного российского кино.