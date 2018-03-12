РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 12 мар. Круговое движение появится на трех участках улиц в подмосковном Дзержинском, работы планируют провести в 2018 году, сообщила в понедельник на оперативном совещании начальник отдела по благоустройству администрации города Елена Андрюнина.

«Въезд и выезд из Дзержинского затрудняется наличием одной транспортной артерии – улицы Энергетиков. В 2018 году предусмотрена организация кругового движения на трех самых загруженных перекрестках», – сказала Андрюнина.

Он пояснила, что круговое движение организуют на пересечении улицы Энергетиков и Дзержинского шоссе, улиц Ленина и Дзержинской, и улицы Энергетиков на повороте в сторону ТЭЦ.

Она добавила, что в 2018 году планируют заменить остановочные павильоны на улице Академика Жукова. В 2017 году заменили 23 остановки на Дзержинской и Угрешской улицах.