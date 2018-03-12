РИАМО - 12 мар. В подмосковном городском округе Ликино-Дулево проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в результате падения с высоты, экстремал спрыгнул с парашютом с радиовышки, но парашют раскрылся не полностью, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«Восьмого марта 2018 года на территории поселка Авсюнино городского округа Ликино-Дулево обнаружено тело 22-летнего жителя города Москвы с травмами, характерными при падении с высоты. По данному факту следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - сказала Врадий.

Предварительно установлено, что трое москвичей, увлекающихся бейсджампингом, приехали в Авсюнино к радиовышке, чтобы совершить прыжки с высоты. Во время прыжка у одного из мужчин парашют не раскрылся полностью, поскольку он слишком поздно дернул за рычаг. При падении мужчина получил сильный удар о землю и от полученных травм скончался.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, заключила Врадий.