РИАМО - 12 мар. Административное здание построят на Мосфильмовской улице в столичном районе Раменки, в нем разместятся подразделения Федеральной налоговой службы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Административное здание общей площадью порядка 12 тысяч квадратных метров построят на улице Мосфильмовская в районе Раменки. В нем разместятся отделения ИФНС России №29 и №36. Здание строится в рамках Адресно-инвестиционной программы Москвы на 2017-2020 годы», - говорится в сообщении.

Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, отделку фасадов здания выполнят из современных эргономичных материалов - терракоты и фиброцемента. Для удобства посетителей все площадки и ступени крылец облицуют керамогранитной плиткой с антискользящей поверхностью. Кроме того, здание будет полностью комфортно для передвижения маломобильных групп граждан: входы оборудуют пандусами, внутри запроектированы лифты.

Всего в здании будет восемь этажей, включая цокольный. В подвале разместятся инженерно-технические помещения и коммуникации. Основной вход для посетителей запроектирован с внешнего угла здания на уровне первого этажа, а для сотрудников - со стороны двора на уровне цокольного этажа, где будут находиться пост охраны, складские помещения, гардероб, столовая.

Снаружи проложат пешеходные дорожки, поставят лавочки и урны, сделают газоны. Также на территории предусмотрена парковка на 32 машино-места.

Застройщик - КП «УГС». Генпроектировщик - АО «МНИИТЭП».