Как обеспечивается безопасность на выборах президента РФ

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Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года.

В день голосования в Подмосковье откроется 4237 избирательных участков из них 4164 постоянных и 73 временных (в аэропортах, медицинских учреждениях и пр.). Не менее 40% избирательных участков оборудованы металлоискателями.

Во избежание возникновения ЧС и провокаций, все участки для голосования будут охраняться полицией и МЧС. По данным Главного управления региональной безопасности Подмосковья, всего в Московского области для обеспечения порядка и безопасности в ходе выборов будет привлечено более 7 тысяч полицейских и около 1,7 тысячи сотрудников ЧОП.

Кроме того, обеспечивать безопасность и общественный порядок вблизи избирательных участков и в местах массового пребывания граждан в Подмосковье будут более 800 дружинников и 360 казаков. Их включат в состав территориальных отделов полиции.

В день голосования на каждом участке в среднем будет находиться три сотрудника правоохранительных органов, они также будут сопровождать членов участковых избирательных комиссий (УИК) при перемещении их с бюллетенями вне участков, в том числе, при выезде к голосующим на дому.

За два дня до выборов на всех УИК Подмосковья начнутся проверки на соответствие их требованиям безопасности. Все участки будут тщательно осмотрены силами ОВД.

Также на всех 4237 избирательных участках будут проведены проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности. Кроме того, для должностных лиц территориальных (ТИК) и участковых избирательных комиссий (УИК) пожарные проводятся инструктажи по противопожарной безопасности и практические занятия по эвакуации людей при пожаре.

Непосредственно в день выборов на каждом избирательном участке будет дежурить сотрудник территориального подразделения Главного управления МЧС России по Московской области и расчеты с пожарной техникой.

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