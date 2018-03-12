Как обеспечивается безопасность на выборах президента РФ

Безопасность на избирательных участках
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года.
В день голосования в Подмосковье откроется 4237 избирательных участков из них 4164 постоянных и 73 временных (в аэропортах, медицинских учреждениях и пр.). Не менее 40% избирательных участков оборудованы металлоискателями.
Во избежание возникновения ЧС и провокаций, все участки для голосования будут охраняться полицией и МЧС. По данным Главного управления региональной безопасности Подмосковья, всего в Московского области для обеспечения порядка и безопасности в ходе выборов будет привлечено более 7 тысяч полицейских и около 1,7 тысячи сотрудников ЧОП.
Кроме того, обеспечивать безопасность и общественный порядок вблизи избирательных участков и в местах массового пребывания граждан в Подмосковье будут более 800 дружинников и 360 казаков. Их включат в состав территориальных отделов полиции.
В день голосования на каждом участке в среднем будет находиться три сотрудника правоохранительных органов, они также будут сопровождать членов участковых избирательных комиссий (УИК) при перемещении их с бюллетенями вне участков, в том числе, при выезде к голосующим на дому.
За два дня до выборов на всех УИК Подмосковья начнутся проверки на соответствие их требованиям безопасности. Все участки будут тщательно осмотрены силами ОВД.
Также на всех 4237 избирательных участках будут проведены проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности. Кроме того, для должностных лиц территориальных (ТИК) и участковых избирательных комиссий (УИК) пожарные проводятся инструктажи по противопожарной безопасности и практические занятия по эвакуации людей при пожаре.
Непосредственно в день выборов на каждом избирательном участке будет дежурить сотрудник территориального подразделения Главного управления МЧС России по Московской области и расчеты с пожарной техникой.
Видеонаблюдение и трансляция
В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Прозрачность выборов обеспечивается, в том числе, за счет видеонаблюдения и интернет-трансляции.
В Московской области в помещениях 2164 УИК размещаются камеры видеонаблюдения. Впервые в этом году камеры также будут работать в 73 территориальных избирательных комиссиях (ТИК) Подмосковья. Теперь жители Подмосковья смогут посмотреть в Интернете видеотрансляцию не только из УИК, но и из ТИК, где будут подписываться итоговые протоколы.
За день до выборов, т. е. в субботу, члены ТИК Подмосковья проверят все избирательные участки на готовность к голосованию, в том числе работоспособность камер видеонаблюдения, телефонов и КОИБов.
Электросетевой комплекс обеспечит надежное электроснабжение избирательных участков в день выборов 18 марта – в Подмосковье будут дежурить более 700 бригад электриков.
Трансляцию выборов президента России 18 марта 2018 года будет ПАО «Ростелеком».
Кроме того, для сотрудников ЦИК и комиссий субъектов РФ будет развернут специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки системы видеонаблюдения до проведения выборов и обеспечит доступ к видеотрансляциям в период проведения выборов. Для этого будет задействована защищенная сеть передачи данных, семь центров обработки данных (ЦОД) по всей стране, в том числе в Москве, и ситуационные центры в каждом филиале. В этом году «Ростелеком» будет использовать усовершенствованные видеокамеры с возможностью передачи видео для хранения в ЦОДы и одновременной записи на стационарные устройства.
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КОИБы
В Московской области на выборах президента РФ комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут оборудованы почти 1,7 тысячи избирательных участков, в том числе, на 658 участках установят КОИБ-2010, а на 1145 участках – КОИБы нового поколения.
КОИБы будут использоваться в 14 муниципалитетах, в частности, в Бронницах, Домодедове, Жуковском, Зарайске и других. Кроме того, 35 КОИБов оставлены в резерве. Планируется обучить 3,4 тысячи операторов КОИБов, которые будут рассказывать избирателям, как следует обращаться с комплексом, следить за безопасностью системы, вводить дополнительную информацию о количестве избирателей и бюллетеней, как использованных, так и неиспользованных.
Удобство для маломобильных граждан
В Подмосковье около 90% участков для голосования оснащены техническими средствами для удобства передвижения маломобильных граждан. На многих участках имеются кабинки для слабовидящих граждан. Голосующие смогут прослушать звукозапись с информацией о кандидатах или прочитать ее с помощью шрифта Брайля. Специальные кабины шире, чем обычные, поэтому туда можно будет заехать на инвалидной коляске.
Что касается помощи маломобильным гражданам, то добраться до избирательных участков им будут помогать подмосковные волонтеры.
Наблюдатели, волонтеры и психологи
К работе на избирательных участках будут привлечены волонтеры и наблюдатели, в том числе и международные.
По прогнозам Мособлизбиркома, общее число наблюдателей на выборах в Подмосковье может превысить 20 тысяч человек. Для желающих стать наблюдателями областная избирательная комиссия проводит обучение.
Уже более 2,2 тысячи человек из представителей муниципальных общественных палат и некоммерческих организаций Московской области изъявили желание стать общественными наблюдателями.
Также за выборами в Московской области будут следить иностранные наблюдатели. ОБСЕ заявила максимально возможную численность – 500 человек.
Чтобы создать и поддерживать максимально комфортную атмосферу в ходе выборов на участках, для членов территориальных избирательных комиссий будут организованы занятия с психологами, которые расскажут им о методах снятия стрессовой нагрузки.
«Горячая линия»
По любым вопросам избиратели могут обращаться по телефону специальной «горячей линии» Мособлизбиркома, которая заработала 12 февраля: 8 (498) 602 00-95, добавочный: 55243.
График работы «горячей линии»:
− с 09.00 до 20.00 − по рабочим дням с 12 февраля по 17 марта;
− с 09.00 до 18.00 в выходные и нерабочие праздничные дни с 12 февраля по 17 марта;
− с 08.00 до 22.00 − 18 марта.
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