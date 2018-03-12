РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 12 мар. Глава подмосковного Дзержинского Виталий Панаморенко в понедельник на оперативном совещании поручил задействовать все танцевальные коллективы города в проведении праздников, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«У нас, помимо кружков и студии в доме культуры, есть 11 студий танцев в школах. В них занимаются порядка 520 человек. Надо их как можно чаще задействовать в городских праздниках, например, в Дне молодежи, Дне города», – сказал Панаморенко.

Он подчеркнул, что в Дзержинском есть отличные залы для занятий и танцоры. По его словам, они должны не просто заниматься, все должны иметь возможность выйти на сцену.