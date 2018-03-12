РИАМО – 12 мар. Евросоюз продлил на полгода санкции, введенные в отношении 150 россиян и 38 компаний из РФ, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Двенадцатого марта 2018 года Совет (Евросоюза – ред.) продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года», — сообщается на сайте Совета ЕС.

Санкции заключаются в замораживании активов и запрете на въезд в Евросоюз.