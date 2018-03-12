РИАМО – 12 мар. Главной темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2018 года станет создание экономики доверия, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Ключевая тема ПМЭФ-2018 — «Создавая экономику доверия», — говорится в сообщении на сайте «Росконгресса».

Обсуждения в рамках сессий деловой программы будут проходить в четырех тематических направлениях.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 24 по 26 мая.