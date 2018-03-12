РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В Подольске с 8 по 11 марта сотрудники ГИБДД выявили семерых водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«За прошедшие выходные и праздничные дни (с 8 по 11 марта – ред.) сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск в ходе профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» было выявлено пять водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и один водитель, который управлял авто в состоянии алкогольного опьянения, будучи уже лишенным прав. Помимо этого, один водитель не выполнил требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» на территории округа. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.