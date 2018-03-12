РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. Команда «Зефир» из подмосковного Подольска победила в чемпионате и первенстве Центрального и Северо-Западного федеральных округов по фитнес-аэробике, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов соревнований.

Чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по фитнес-аэробике проходили в УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска 10 и 11 марта. Всего в соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов более чем из 20 городов и 11 субъектов РФ.

«По итогам чемпионата в дисциплине «Степ-аэробика» в возрастной категории «Юниоры 14-16 лет» первое место заняла подольская команда «Зефир». В финал соревнований в этой же категории вышла также местная команда «Юность», которая в итоге заняла шестое место. В дисциплине «Аэробика 5 человек» в возрастной категории «11-13 лет» подольская команда «Багира» заняла третье место. В дисциплине «Степ-аэробика» эта же команда взяла пятое место», – сказала организатор.

Кроме того, местная команда «Бархат» по итогам чемпионата заняла девятое место в дисциплине «Аэробика» среди спортсменов в возрасте 14-16 лет.

«В рамках чемпионата проходило и открытое первенство Подольска по фитнес-аэробике среди детей в возрасте от 8 до 10 лет. Подольск представляли команды «Фиеста» и «Конфетки», которые заняли 9 и 10 места», – добавила организатор.

По ее словам, конкуренция на соревнованиях была высокой. На состязание приехали сильные команды, в их числе представители Республик Коми и Карелии. Он также добавила, что занять призовые места на соревнованиях такого уровня очень почетно.