РИАМО - 12 мар. Число шлагбаумов, установленных во дворах Москвы на законных основаниях, выросло в 1,5 раза за два года, при этом незаконно установленные ограждающие устройства подлежат демонтажу, говорится в сообщении пресс-службы столичной Госинспекции по недвижимости.

«Сегодня в Москве на законных основаниях установлено 2529 шлагбаумов во дворах. За два года их количество выросло в 1,5 раза», - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров.

Предусмотренная законом возможность оградить придомовую территорию появилась в Москве в 2013 году.

«Процедура установки ограждений включает несколько несложных шагов. При наличии межевания квартала собственники проводят общее собрание, получают одобрение совета муниципальных депутатов, представляют технический проект и организуют круглосуточный доступ во двор для экстренных служб», — отметил Шогуров.

Процедура регламентирована постановлением правительства города Москвы от 2 июля 2013 года №428-ПП «Порядок установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве». При этом Госинспекция регулярно проводит мониторинг территории для выявления незаконно установленных шлагбаумов.

Так, в 2017 году было выявлено 101 незаконно установленное ограждающее устройство, после чего были приняты меры по их демонтажу. Нарушителей привлекли к ответственности согласно Кодексу города Москвы об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 5,9 миллиона рублей.