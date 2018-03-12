РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 мар. В подмосковном Дзержинском планируют расчистить все дорожки и тротуары от снега до выборов президента 18 марта, сообщил в понедельник глава округа Виталий Панаморенко на оперативном совещании.

«Дороги почистили неплохо. Сейчас убираем дорожки и тротуары. В день выборов люди должны идти на участки по очищенным дорожкам», – сказал Панаморенко.

Он отметил, что все дорожки и тротуары должны быть очищены от снега до асфальта и быть не менее 120 сантиметров в ширину. Также Панаморенко подчеркнул, что управляющие компании Дзержинского должны работать на результат.

«Не только выходы из подъездов чистим, но и парковки, детские площадки и так далее», – пояснил Панаморенко.

Также он призвал привести в порядок бордюры вдоль дворовых дорог возле домов №№22 и 24 на Угрешской улице.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.