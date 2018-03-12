РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 мар. В подмосковном Дзержинском планируют расчистить все дорожки и тротуары от снега до выборов президента 18 марта, сообщил в понедельник глава округа Виталий Панаморенко на оперативном совещании.
«Дороги почистили неплохо. Сейчас убираем дорожки и тротуары. В день выборов люди должны идти на участки по очищенным дорожкам», – сказал Панаморенко.
Он отметил, что все дорожки и тротуары должны быть очищены от снега до асфальта и быть не менее 120 сантиметров в ширину. Также Панаморенко подчеркнул, что управляющие компании Дзержинского должны работать на результат.
«Не только выходы из подъездов чистим, но и парковки, детские площадки и так далее», – пояснил Панаморенко.
Также он призвал привести в порядок бордюры вдоль дворовых дорог возле домов №№22 и 24 на Угрешской улице.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
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