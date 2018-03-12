РИАМО - 12 мар. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи Scania за 5,3 миллиона рублей у женщины в подмосковной Балашихе, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

Он напомнил, что 11 марта в дежурную часть отделения полиции обратилась женщина 1981 года рождения с заявлением о том, что в Балашихе, микрорайон 1 Мая, неизвестный похитил ее автомашину Scania Р400 2012 года выпуска. Сумма ущерба – 5,3 миллиона рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия», - сказал собеседник агентства.