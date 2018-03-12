РИАМО - 12 мар. Застолье в подмосковных Серебряных Прудах закончилось убийством, подозреваемую задержали, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Одиннадцатого марта в городском округе Серебряные Пруды, поселок Успенский, в квартире с ножевыми ранениями обнаружен труп 1987 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в следственное отделение по Кашире ГСУ СК России по Московской области женщина 1987 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.