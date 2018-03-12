РИАМО - 12 мар. Неизвестный похитил Subaru Forester 2013 года выпуска почти за 2 миллиона рублей в Волоколамском районе Подмосковья, ведется розыск преступника и автомобиля, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В дежурную часть полиции обратился мужчина 1966 года рождения с заявлением о том, что в Волоколамском районе, селе Ярополец от дома неизвестный похитил его автомашину Subaru Forester 2013 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сумма ущерба – 1,8 миллиона рублей. По данному факту СО ОМВД возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.