РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. Сотрудники управляющих компаний в Люберцах за минувшую неделю, с 5 по 11 марта, очистили около 870 кровель от снега и наледи, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На территории городского округа Люберцы очищено за неделю 869 кровель. Ведется постоянный мониторинг состояния кровель и по необходимости проводится их очистка», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что на текущий момент для очистки кровель от снега и наледи сформировали 90 бригад численностью 308 сотрудников.