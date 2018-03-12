РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Люберец 15 марта проведут тактические учения на избирательном участке в школе №55 поселка Красково, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов.

«Мы завершаем все мероприятия по подготовке к выборам президента РФ. 15 марта проводим итоговые пожарно-тактические учения на избирательном участке в школе №55 в поселке Красково на улице Федянина, дом №16», – сказал Иванов.

Он уточнил, что учения пройдут совместно с правоохранительными органами и избирательной комиссией с привлечением сил и средств гарнизона по повышенному рангу пожара.

«14 марта пройдет итоговый инструктаж со всем личным составом гарнизона. Мы переходим на усиленный вариант несения службы. В работе будет задействован полностью весь резерв личного состава. На всех объектах проведения выборов, а их всего 96 по всем муниципальным образованиям, включая Люберцы, Дзержинский, Котельники, Лыткарино будет дежурить личный состав и обеспечивать пожарную безопасность в день проведения выборов президента РФ», – заключил Иванов.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на 6-летний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.