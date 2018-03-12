РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. В городском округе Люберцы с 5 по 11 марта в системе ЖКХ зафиксировали одну аварийную ситуацию на водопроводных сетях, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За прошедшую неделю в Люберцах была зафиксирована одна аварийная ситуация в системе ЖКХ. 5 марта аварийной службой «Люберецкого водоканала» было прекращено водоснабжение дома №76 по улице 3-е Почтовое отделение в связи с утечкой на водопроводных сетях», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что для жителей дома подвозили холодную воду на машинах, а также снизили температуру горячего водоснабжения.

«Аварийные работы были существенно затруднены наличием сторонних коммуникаций, что помешало вовремя уложиться в нормативные сроки. Водоснабжение было восстановлено 6 марта в 4:40», – добавил Ружицкий.

По его словам, АО «ЛГЖТ» выполнило все запланированные работы по капитальному ремонту на 2017-2018 годы. Подрядная организация «Твин» продолжает ремонт. Согласно утвержденному графику, работы будут завершены до 1 июля.

«На 2018-2019 годы запланированы работы по капитальному ремонту в 118 многоквартирных домах. Сейчас проводятся работы по составлению дефектных ведомостей и формированию актов открытия объектов», – пояснил Ружицкий.