РИАМО – 12 мар. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал о работе Росреестра по внедрению технологии блокчейн в системе регистрации сделок с недвижимостью в рамках итогового заседания коллегии Росреестра, сообщает Газета.ru.

«Министр отметил, что на данный момент Росреестр ведет активную работу по запуску пилотной регистрации отдельных видов сделок с недвижимостью с использованием логики смарт-контрактов на территории Москвы», - говорится в сообщении.

Пакет документов, поданных на государственную регистрацию, будет проводиться в автоматическом режиме.

«По нашим оценкам, на первом этапе это могут быть около 5 тысяч сделок ежемесячно», — сказал Орешкин.

Ранее министр сообщил, что скорость оказания услуг в Росреестре выросла почти два раза.