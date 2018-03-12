РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 12 мар. Глава подмосковного Дзержинского Виталий Панаморенко на оперативном совещании в понедельник поручил до 18 марта решить проблему с ржавой водой в домах городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
«В Дзержинском сейчас идет «московская вода» в трубопроводах. Мы за воду платим, значит, она должна быть надлежащего качества. Срок устранения ржавой воды – до 18 марта», – сказал Панаморенко.
Он подчеркнул, что в домах на площади Дмитрия Донского, а также Лесной и Угрешской улицах сейчас идет ржавая вода. Глава добавил, что проблему необходимо срочно устранить.
По словам представителей управляющих компаний, они уже промывали трубы, но проведут повторные мероприятия.
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