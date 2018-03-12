РИАМО - 12 мар. Уникальный мост на бывшей территории завода «Серп и молот» планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, объект станет частью внутриквартального проезда в квартале «Свобода», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что инвестор проекта развития бывшей территории завода «Серп и молот» приступил к строительству уникального моста. Он состоит из двух независимых пролетов: один - для движения легковушек и велосипедов, а второй - для пешеходов. Мост пройдет над парком «Зеленая река».

«В настоящее время выполнены работы по устройству всех несущих железобетонных конструкций моста. Дальнейшие работы, включая бетонирование основания дороги и устройство дорожного полотна, будут выполняться в теплое время года, в соответствии с требованиями соответствующих нормативов. Ввод моста в эксплуатацию будет осуществлен в 2019 году», - сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Пролеты моста опираются на 11 опор, каждая из которых представляет собой «чашу» высотой от 3,5 до 4,3 метра и диаметром около 3 метров. В эти чаши высадят рябины, а также виноград, листья и ветви которого будут спускаться по опорам, формируя в зоне парка под мостом живописные «висячие сады».

Первый - прямолинейный - пролет состоит из двух полос для движения легкового автотранспорта и двухсторонней велосипедной дорожки, покрытой бесшовным резиновым покрытием. Второй - пролет извилистой формы - представляет собой пешеходную дорожку с длинной скамьей, которая повторяет изгиб пролета и формирует дополнительную зону отдыха со смотровой площадкой. От моста в парк спускаются пандусы для пешеходов и велосипедистов.

«Новый мост станет частью внутриквартального проезда в квартале «Свобода» в рамках реализации проекта «СИМВОЛ». При этом, мост планируется открыть вместе с вводом всего квартала «Свобода», - уточнил Тимофеев.

Реализация проекта «СИМВОЛ» на бывшей территории завода «Серп и молот» предусматривает новое строительство общей наземной площадью 1,5 миллиона квадратных метров. Это многофункциональная застройка, включающая как жилую недвижимость (общая площадь квартир – 857 тысяч квадратных метров), так и коммерческую, а также социальную и природно-рекреационную инфраструктуру. Ключевым элементом благоустройства станет центральный публичный парк «Зеленая река» длиной 2 километра. Девелопером проекта выступает компания «ДОНСТРОЙ».