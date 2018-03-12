РИАМО – 12 мар. По предварительным данным, новым лидером кинопроката в России и странах СНГ стала комедия «Я худею», которая за четыре выходных дня заработала более 330 миллионов рублей, сообщает Газета.ru.

«Новым лидером проката в России и СНГ стал фильм «Я худею», сообщает Kinobusiness.com со ссылкой на неофициальные и предварительные данные. Как утверждается, за уикенд с 8 по 11 марта лента заработала 331,1 миллиона рублей», - отмечается в сообщении.

Второе место занимает еще один дебютант проката — картина «Излом времени» (251,2 миллиона рублей). На третьей строчке — супергеройская «Черная пантера», собравшая за длинные выходные 179,3 миллиона рублей, при этом общая сумма, которую заработал фильм, составила 984,9 миллиона рублей.

Четвертое и пятое место заняли кинофильмы «Лед» (за уикенд — 130,5 миллионов рублей, общие сборы — 1,4 миллиарда рублей) и «Пассажир» (71,5 миллион рублей).