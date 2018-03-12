РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. С начала 2018 года в городском округе Люберцы отремонтировали почти 80 подъездов в 22 многоквартирных домах, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С начала 2018 года и по настоящее время в городском округе Люберцы выполнены работы в 79 подъездах 22 многоквартирных домов. К выполнению работ по ремонту подъездов приступили в 23 МКД, это составляет 48 подъездов», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в рамках реализации губернаторской программы «Мой подъезд» на 2018 год в график внесены работы по ремонту 1 332 подъездов. Из них в Краскове – 139 (10%), в Малаховке – 131 (10%), в Октябрьском – 110 (8%), в Томилине – 118 (9%), в Люберцах – 834 подъезда (63%).

«Управляющими компаниями проведены общие собрания собственников 298 многоквартирных домов. В остальных 139 домах общие собрания проводятся в соответствии с предоставленными графиками», – пояснил Ружицкий.

По его словам, в рамках мероприятий по реализации программы «Доступная среда» ведется работа по обследованию подъездов МКД на предмет технической возможности их адаптации.