РИАМО - 12 мар. В Москве к 2020 году доля услуг по кадастровому учету, оказываемых органам государственной власти и местного самоуправления, должна будет перейти в электронный формат не менее чем на 80%, сообщается на сайте управления Росреестра по столице.

Руководители управления Росреестра по Москве, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве и департамента городского имущества города Москвы подписали трехсторонний план-график по повышению уровня электронного взаимодействия.

«Первоочередной задачей план-графика является систематизация и анализ вопросов использования электронных сервисов в учетно-регистрационной сфере. При этом к 2020 году доля услуг по кадастровому учету, оказываемых органам государственной власти и местного самоуправления, должна будет перейти в электронный формат не менее чем на 80%», - говорится в сообщении.

В соответствии с план-графиком сбор и анализ информации об электронной доле учетно-регистрационных услуг будет проводиться ежемесячно.

«В эпоху популяризации электронных сервисов и услуг необходимо минимизировать количество «бумажной работы» не только при работе с населением, но и при внутреннем взаимодействии между органами государственной власти и местного самоуправления. Повышение уровня электронной коммуникации положительно скажется на скорости оказания услуг», - сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман добавил, что приоритетной задачей на 2018-2019 годы является переход на подачу заявлений о кадастровом учете и регистрации прав исключительно в электронном виде. Электронная подача заявлений значительно повысит эффективность работы ведомств и упростит процесс регистрации прав и кадастрового учета.