РИАМО - 12 мар. В марте аренда самой дешевой московской квартиры стоит 20 тысяч рублей – за такую сумму предлагается жилье без отделки и мебели в районе Северное Бутово, сообщается на сайте компании «ИНКОМ-Недвижимость».

«Лидером мартовского рейтинга наиболее низкобюджетных вариантов аренды жилья в Москве стал объект со стоимостью 20 тысяч рублей в месяц: это однокомнатная квартира, расположенная на 16-м этаже в 17-этажном доме на улице Маршала Савицкого в 5 минутах транспортом от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». Обстановка в квартире отсутствует, сдается «под ремонт» в счет оплаты проживания или приобретения мебели», - говорится в сообщении.

Второе место занимает лот с арендной ставкой 21 тысяча рублей: однокомнатная квартира находится на пятом этаже пятиэтажного дома на Волгоградском проспекте в 15 минутах ходьбы от станции метро «Кузьминки». В наличии минимальный набор мебели.

«Бронза» досталась предложению за 23 тысячи рублей: «однушка», не требующая ремонта, укомплектованная необходимой мебелью и бытовой техникой, расположена на четвертом этаже 25-этажного нового дома на Синявинской улице в 15 минутах транспортом от станции метро «Речной вокзал».

Замыкает мартовский топ-10 самых демократичных предложений найма жилья лот со ставкой 31 тысяча рублей. Это однокомнатная квартира на четвертом этаже 12-этажного дома на проспекте Мира в 12 минутах ходьбы от станции метро «ВДНХ». В квартире выполнен ремонт, она полностью меблирована, укомплектована новой кухонной мебелью и бытовой техникой.