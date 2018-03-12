РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. Начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев в понедельник на оперативном совещании обратился к муниципалитету с просьбой о содействии в обеспечении безопасности избирательных участков на выборах президента РФ, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Прошедшие выходные показали, что в администрацию Люберец можно свободно заехать, охрана пропускает машины. Камеры наружного наблюдения в администрации не работают. Я прошу разобраться с этим. В здании находятся все бюллетени, поэтому необходимо обеспечить высокий уровень безопасности избирательных участков», – сказал Романцев.

Он подчеркнул, что уже сейчас все избирательные участки и места для голосования должны находиться под охраной. Их также оборудуют тревожными кнопками и датчиками видеонаблюдения.

«На текущей неделе мы проведем проверки всех избирательных участков», – добавил Романцев.

Глава Люберец Владимир Ружицкий потребовал от сотрудников администрации отработать вопрос безопасности на избирательных участках.

«В этом плане мы люди тренированные, опыта более чем достаточно. Надо максимально мобилизоваться и обеспечить безопасность на выборах», – заключил Ружицкий.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.