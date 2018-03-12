РИАМО - 12 мар. В квартире по Старому Петровско-Разумовскому проезду в столице обнаружили труп человека с колото-резаным ранением, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 10 марта на службу «02» сообщили об обнаружении тела человека по адресу: Старый Петровско-Разумовский проезд, 6 (квартира).

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с колото-резаным ранением обнаружен труп человека 1977 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.