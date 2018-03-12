РИАМО - 12 мар. Эксперты будут проводить еженедельный мониторинг загрузки подмосковных гостиниц перед чемпионатом мира по футболу и во время его проведения, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«С 12 марта совместно с Федерацией отельеров и рестораторов Московской области мы начинаем еженедельный мониторинг загрузки подмосковных гостиниц. Результаты мониторинга будут направляться в Федеральное агентство по туризму», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

На территории Московской области принимают гостей 660 коллективных средств размещения. Одновременно в них могут заселиться 84 тысячи туристов. В 2017 году открылось пять, а в 2018-м планируется к открытию еще семь новых гостиниц.

Несмотря на то, что, по федеральному закону, принятому в январе 2018 года, классификация гостиниц будет обязательной с 2019 года, отели Московской области сами инициируют прохождение классификации «на звездность», так как это придает статус гостинице, гарантирует качество сервиса, а значит – привлекательность для туристов.

На сегодня в Подмосковье классифицировано 126 коллективных средств размещения.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.