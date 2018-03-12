РИАМО - 12 мар. На 233 ребенка больше родилось в Подмосковье в январе 2018 года по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, рождаемость выросла на 3,5%, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«По данным Росстата, в январе 2018 года рождаемость в Подмосковье увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. <…> Всего за первый месяц текущего года в регионе родилось на 233 детей больше, чем в январе 2017 года. Показатель числа родившихся детей на 1 тысячу населения составил 10,9 промилле», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, ежегодно в Подмосковье рождается более 90 тысяч детей. В области большое внимание уделяется улучшению оказания медпомощи роженицам и новорожденным, налажена маршрутизация пациентов. Всего в регионе насчитывается 43 родовспомогательных учреждений, семь из которых – третьего, самого высокого уровня оказания медпомощи.

В 2017 году в Московской области было открыто пять современных центров материнства и детства. Учреждения открылись в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде.

«В подмосковных центрах материнства и детства собрана уникальная команда, привлечены лучшие специалисты: неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи и многие другие. В каждом перинатальном центре работает более 500 человек, причем 200 из них – врачебный персонал», - добавил Марков.

Строительство перинатальных центров в Подмосковье началось в 2014 году в рамках президентской программы. Два из них – в Коломне и Наро-Фоминске – возвели в рамках софинансирования, треть средств была выделена из федерального бюджета, еще один – в Щелкове – построен и оснащен полностью за деньги областного бюджета.