РИАМО - 12 мар. В расписании столичного аэропорта «Домодедово» появились рейсы Москва – Каир, первый полет планируется 18 марта, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Московский аэропорт «Домодедово» поставил в расписание рейсы египетской авиакомпании EgyptAir между Москвой и Каиром», — говорится в сообщении.

Первый полет планируется 18 марта. Ранее на сайте издания сообщалось, что сотрудникам EgyptAir разрешили работать в аэропорту Москвы.

До этого СМИ сообщали о том, что авиасообщение между Москвой и Каиром может возобновиться в апреле.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в конце 2015 года, когда пассажирский самолет А321 компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, в результате теракта упал на Синайском полуострове. На борту самолета находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли.