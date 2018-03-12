РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Жители Подольска 19 марта смогут узнать о работе правоохранительных органов на приеме замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по городскому округу Романа Кустова, он будет принимать с 17:00 до 20:00, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, 19 марта заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Подольску по оперативной работе, полковник полиции Роман Кустов проведет прием граждан в здании УМВД России по Подольску. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00 по адресу: Революционный проспект, дом №84, в кабинете для приема граждан.

Все желающие смогут задать интересующие вопросы. На личном приеме может присутствовать член общественного совета УМВД России по городскому округу Подольск и юрисконсульт управления. Узнать подробности или записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.