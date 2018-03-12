РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. Четырехлетнюю девочку из Балашихи госпитализировали в результате опрокидывания квадроцикла, ДТП произошло в Тверской области, сообщил «РИАМО в Балашихе» представитель отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Тверской области.

«Женщина из Балашихи, не имеющая водительского удостоверения на право управления самоходной техникой, ехала по проселочной дороге на снегоболотоходе, посадив перед собой свою 4-летнюю дочь. На прямом участке дороги она не справилась с управлением и совершила съезд с дороги влево по ходу движения, где произошло опрокидывание транспортного средства. Ее дочь при падении получила телесные повреждения и была госпитализирована», – сказал представитель отдела.

Сама женщина не пострадала. По факту ДТП проводится проверка. В зависимости от тяжести последствий для здоровья ребенка будет решаться вопрос об административной или уголовной ответственности.