РИАМО - 12 мар. Злоумышленник пробрался в квартиру пенсионерки на улице Кравченко в столице и украл деньги и ювелирные украшения на 3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 11 марта пенсионерка 1955 года рождения сообщила о краже из квартиры по адресу: улица Кравченко, 8.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 10:00 9 марта до 18:00 11 марта неизвестный путем отжатия окна проник в квартиру пенсионерки, совершил кражу денежных средств и ювелирных изделий (перечень устанавливается), скрылся. Материальный ущерб составил 3 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.