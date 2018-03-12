РИАМО – 12 мар. Павел Сорокин, Олег Салагай и Илья Торосов, которые приняли участие в конкурсе «Лидеры России», займут должности заместителей федеральных министров, сообщает Газета.ru.

В распоряжении издания оказался список второй волны назначений на высокие посты 31 участника кадрового конкурса «Лидеры России», стартовавшего в прошлом году по поручению президента России Владимира Путина.

«Среди самых высоких постов, которые займут участники конкурса — должности заместителей федеральных министров. Ими станут Павел Сорокин, Олег Салагай и Илья Торосов», - говорится в сообщении.

Сорокин займет пост заместителя министра энергетики, а Салагай — замминистра здравоохранения. Оба они принимали участие о встрече победителей конкурса с президентом России. Сорокин ранее работал у профильного министра Александра Новака в качестве главы аналитического центра при Минэнерго, Салагай в данный момент руководит департаментом общественного здоровья и коммуникаций при министерстве здравоохранения.

Другая участница встречи с президентом — Татьяна Дьяконова, директор по развитию HR-экспертизы «Хоум кредит банка», — также пойдет работать в Минэнерго в качестве помощника Новака. Еще один победитель конкурса — Илья Торосов — станет заместителем министра экономического развития. Сейчас он работает зампредседателя правления в АО «Тройка д-банк».

Цель конкурса, который реализуется по поручению президента РФ — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.