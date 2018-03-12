РИАМО - 12 мар. Специалисты представили рейтинги самых недорогих районов Москвы в пределах МКАД по минимальной и средней стоимости метра и квартиры в феврале 2018 года, сообщается на сайте компании «ИРН-Консалтинг».

В топ-10 самых дешевых районов по минимальной стоимости 1 квадратный метр вошли Чертаново Южное, Люблино, Марьино, Бирюлево Восточное, Западное Дегунино, Текстильщики, Южное Медведково, Рязанский, Отрадное и Войковский, которые заняли с первого по 10 места соответственно.

Также рейтинг по минимальной стоимости квартиры возглавляет Чертаново Южное, где можно приобрести студию площадью 20,95 квадратных метров в ЖК «Лесопарковый» более чем за 3 миллиона рублей, самой дорогой в этом данном топе недвижимостью является студия в Останкинском районе площадью 20,49 квадратных метров за более чем за 4 миллиона рублей.

Специалисты проанализировали и среднюю стоимость одного квадратного метра за февраль, где первое место принадлежит району Бирюлево Восточное, основной объем предложения сосредоточен в проекте «Загорье».