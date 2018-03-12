РИАМО - 12 мар. У столичного здравоохранения есть шанс достигнуть мирового уровня развития и стать одним из лидеров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник подвел итоги встречи с главными врачами и экспертами в сфере здравоохранения.

«Несмотря на очевидные проблемы, московское здравоохранение достойно и может стать одним из лучших среди мировых городов», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что с 2010-го средняя продолжительность жизни выросла на 3 года и сегодня превышает 75,5 лет.

«Восьмидесятилетний рубеж мы сможем перешагнуть примерно через 5 лет — в 2023 или 2024 году. Но, разумеется, если продолжим нашу работу по улучшению системы здравоохранения. Ведь чем дольше живут люди, тем больше требований предъявляется к медицине», — добавил Собянин.

Он также уточнил, что во время встречи главврачи и эксперты в здравоохранении предложили разработать видение будущего, стратегию развития московской медицины.

«Поддерживаю. Проведенные в здравоохранении структурные изменения, обновленные материальная база и оборудование, улучшение многих качественных показателей дают возможность сделать следующие шаги», — добавил Собянин.

Он указал на то, что для этого нужно оценить сегодняшнее состояние здравоохранения, сформулировать проблемы, поставить амбициозные задачи и сконцентрировать ресурсы города для их выполнения.