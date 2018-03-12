РИАМО – 12 мар. Самообеспеченность томатами в России составила 220%, в 2017 году в стране собрали 3,23 миллиона тонн этих овощей, пишет в понедельник газета «Известия».

«Минсельхоз подсчитал, что самообеспеченность России томатами в прошлом году составила 220%, этот показатель вырос на 17 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом. <…> В хозяйствах всех категорий было собрано 3,23 миллиона тонн этих овощей при потребности населения в 1,47 миллиона тонн», — говорится в материале.

В Минсельхозе России утверждают, что наращивание самообеспеченности томатами происходит за счет мер господдержки, которые направлены на строительство и модернизацию тепличных комплексов: аграрии могут получить возмещение в размере 20% затрат, а также воспользоваться льготными кредитами по ставке не выше 5% годовых.

Как уточняется в статье, благодаря введению в эксплуатацию новейших теплиц с одного квадратного метра в прошлом году удавалось собирать в среднем по 34 килограмма помидоров — этот показатель за последние шесть лет вырос на 25,5%.

«С 2014 года, когда были введены льготные кредиты для аграриев и субсидирование части затрат, тепличные комплексы были созданы на площади 600 гектаров. В этом году одобрено строительство еще на 350 гектарах. Интересно, что в таких комплексах урожайность выше средней по стране и может достигать 60–80 килограммов овощей с одного квадратного метра», — рассказала гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталия Рогова.

В Плодоовощном союзе главной причиной роста самообеспеченности России помидорами называют продэмбарго, введенное в отношении турецких овощей в 2016 году. До этих санкций Турция являлась крупнейшим поставщиком томатов (ежегодно поставлялось около 350 тысяч тонн).

В Минсельхозе России также подсчитали самообеспеченность России всеми овощами: по итогам прошлого года она составила 93,4%. Наибольший показатель после томатов у репчатого лука (145,7%) и огурцов (132,4%).