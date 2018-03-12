РИАМО – 12 мар. Минобороны России подписало контракт на серийное производство гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой «Авангард», сообщил замминистра обороны Юрий Борисов.

В послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной силовой установкой. Глава государства описал характеристики системы и отметил, что «Авангард» остается практически неуязвим для любых средств противоракетной обороны (ПРО).

«Система «Авангард», о которой говорил президент, хорошо испытана. <…> Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем», - сказал Борисов в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, ракета создавалась не без труда, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме.

«Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода», - подчеркнул замминистра.