РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. Сотрудники полиции Люберец на минувшей неделе задержали группу граждан из Молдавии, которые занимались кражами из квартир и домов в поселке Красково, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На прошлой неделе была задержана группа людей из Республики Молдавия, они проникали в дома и квартиры в Марусине, Мотякове и воровали», – сказал Романцев.

Он подчеркнул, что работа по задержанию банды велась совместно с сотрудниками МВД центрального аппарата уголовного розыска.

«На улице Южной в Люберцах 8 марта было убийство, сын нанес четыре ножевых ранения и 15 ударов топором по голове отцу. Сын задержан, СК проводит проверку. На улице Дружбы, дом №9 сожительница два раза нанесла ножевые ранения сожителю. Она задержана, проводится проверка по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»», – уточнил Романцев.

Он добавил, что с 5 по 11 марта поступило 1 250 обращений граждан, по ним возбуждено 40 уголовных дел, 35 раскрыто по горячим следам. За неделю произошло 226 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), пострадал один человек.