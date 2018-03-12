РИАМО - 12 мар. Подмосковная полиция проверяет информацию о вооруженном злоумышленнике, который совершил ограбление в салоне связи «Евросеть» в Истре, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по региону.

«В настоящий момент информация об ограблении салона связи в Истре проверяется», - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в городском округе Истра Московской области вооруженный человек ограбил мужчину в салоне связи «Евросеть».