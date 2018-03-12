РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Жители Подольска 23 марта смогут узнать о работе полиции во время приема начальника следственного управления МВД России по Подольску Эллы Корнейчук, она будет принимать с 17:00 до 20:00, сообщается на сайте УМВД по Подольску.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, заместитель начальника УМВД России по Подольску, начальник следственного управления, подполковник юстиции Элла Корнейчук проведет прием жителей 23 марта. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00 по адресу: улица Революционный проспект, дом 84.

Все желающие смогут задать вопросы, касающиеся правоохранительных органов. Записаться на прием или узнать подробности можно по телефону: 8(496)763-02-59.