РИАМО - 12 мар. Северо-Восточную хорду могут построить за счет бюджета Москвы, в этом случае проезд по трассе может стать бесплатным, пишет в понедельник газета «Ведомости».

«С большой долей вероятности Москва выберет именно этот вариант (за счет бюджета – ред.): строительство ускорится, а собирать плату будет непросто – на протяжении хорды множество дополнительных дорог», — говорится в материале.

Как добавляется в статье, подготовить территорию для стройки трудно, и эти риски концессионеры вполне обоснованно не хотят брать на себя.

Часть хорды уже введена в эксплуатацию. В феврале заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказывал, что завершить строительство планируется в 2018 году, кроме двух участков протяженностью 11 километров – от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Ярославского до Открытого шоссе.

«Именно эти участки, которые пройдут вдоль Малого кольца Московской железной дороги, в том числе через парк «Лосиный Остров», планировалось отдать в концессию. Заключить соглашение с частным инвестором московские власти собирались до конца 2015 года», — добавляется в материале.

Обсуждалось, что УК «Лидер» построит участок от Дмитровского до Открытого шоссе вдоль Малого кольца железной дороги и вложит порядка 50 миллиардов рублей. А за это она на 49 лет получила бы право эксплуатировать другие участки хорды. Город брался организовать в основном безбарьерную систему оплаты, а концессионер не собирался настаивать на гарантии трафика. Переговоры затянулись – проект сложный, городу нужно провести гигантскую работу по высвобождению территории, это требует времени и значительных инвестиций.

«Предложения «Лидера», который не хочет брать на себя эти риски, не устраивают власти <…>. Городу проще построить весь объект за свой счет, тем более бюджет позволяет <…>. В 2017 году Москва получила рекордные доходы в 2,1 триллиона рублей», — уточняется в статье.

Если Москва решит отдать дорогу в концессию после завершения строительства, то концессионер должен провести какую-то реконструкцию, а вернуть инвестиции может несколькими способами. Если дорога бесплатная, то город платит за управление ею, а если платная, то концессионер может получать собранные за проезд деньги или их часть. Теоретически концессионеру могут дать возможность заработать и на сопутствующей инфраструктуре.

Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы. Трасса фактически соединит крупные автомобильные магистрали – Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.