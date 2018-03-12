РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Мужчина погиб в результате пожара в одном из СНТ на проезде Авиаторов в Подольске, причиной возгорания могло стать печное отопление, сообщил в понедельник «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Одиннадцатого марта около 17:36 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в частном доме на проезде Авиаторов, дом 12.

«Загорелся небольшой садовый дом на территории СНТ, в котором проживали мужчина с женщиной. Женщина ушла на работу, а мужчина остался дома. Возгорание ликвидировали в 19:04. В результате пожара погиб мужчина, а частный дом сгорел полностью. <…> Отопление в данном доме было печное, возможно это могло стать причиной возгорания», – сказал сотрудник.

Он добавил, что специалисты пытаются установить возраст и личность мужчины. В ликвидации пожара принимали участие четыре единицы техники и 25 человек.